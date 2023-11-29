Ünlü kayak merkezinde sezon açıldı

Dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer alan Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi'nde Uluslararası Kayak Federasyonu (FİS) tarafından tescillenmiş 20 özel yarış pisti olmak üzere slope, style, holfPifpe gibi özel ve adrenalin içerikli pistler de bulunuyor. En uzunu 12,5 kilometre olmak üzere toplam 55 pist bulunan Palandöken ve Konaklı'da aynı anda binlerce kişi kayak yapabiliyor.