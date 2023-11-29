Ünlü kayak merkezinde sezon açıldı
Kış turizminin gözde mekanlarından Erzurum'daki Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı.
Devlet ve özel sektör iş birliğiyle kurulan kayak merkezleri kış turizmini hareketlendirmeye devam ederken, Erzurum'daki Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi'ni binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.
Dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer alan Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi'nde Uluslararası Kayak Federasyonu (FİS) tarafından tescillenmiş 20 özel yarış pisti olmak üzere slope, style, holfPifpe gibi özel ve adrenalin içerikli pistler de bulunuyor. En uzunu 12,5 kilometre olmak üzere toplam 55 pist bulunan Palandöken ve Konaklı'da aynı anda binlerce kişi kayak yapabiliyor.
Palandöken'de ışıklandırılmış 10 kilometre uzunluğundaki pistlerde de gece kayağı yapılabiliyor. Acemi, orta düzey ve profesyonel kayakçılar için hazırlanmış pistleri bulunan Palandöken'de bu sporu bilmeyenler için de özel kızak pistleri bulunuyor.
Palandöken'de 20 metre yüksekliğinde 150 metre uzunluğunda Türkiye'de tek yapay buz duvarı bulunduğunu da belirten Ejder 3200 A.Ş.'nin Genel Müdürü Selim Bağrıyanık şunları söyledi: