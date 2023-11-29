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Ünlü kayak merkezinde sezon açıldı

Kış turizminin gözde mekanlarından Erzurum'daki Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı.

Kaynak: DHA
Ünlü kayak merkezinde sezon açıldı - Resim: 1

Devlet ve özel sektör iş birliğiyle kurulan kayak merkezleri kış turizmini hareketlendirmeye devam ederken, Erzurum'daki Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi'ni binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. 

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Ünlü kayak merkezinde sezon açıldı - Resim: 2

Dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer alan Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi'nde Uluslararası Kayak Federasyonu (FİS) tarafından tescillenmiş 20 özel yarış pisti olmak üzere slope, style, holfPifpe gibi özel ve adrenalin içerikli pistler de bulunuyor. En uzunu 12,5 kilometre olmak üzere toplam 55 pist bulunan Palandöken ve Konaklı'da aynı anda binlerce kişi kayak yapabiliyor. 

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Ünlü kayak merkezinde sezon açıldı - Resim: 3

Palandöken'de ışıklandırılmış 10 kilometre uzunluğundaki pistlerde de gece kayağı yapılabiliyor. Acemi, orta düzey ve profesyonel kayakçılar için hazırlanmış pistleri bulunan Palandöken'de bu sporu bilmeyenler için de özel kızak pistleri bulunuyor.

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Ünlü kayak merkezinde sezon açıldı - Resim: 4

Palandöken'de 20 metre yüksekliğinde 150 metre uzunluğunda Türkiye'de tek yapay buz duvarı bulunduğunu da belirten Ejder 3200 A.Ş.'nin Genel Müdürü Selim Bağrıyanık şunları söyledi:

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