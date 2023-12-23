  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Ünlü kayak merkezine tatilci akını

Ünlü kayak merkezine tatilci akını

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 25 santimetreyi buldu. Tatilciler ve günübirlikçiler karın keyfini çıkardı.

Kaynak: İHA
Ünlü kayak merkezine tatilci akını - Resim: 1

Kış turizmi denildiği zaman akla gelen ilk yerlerden Uludağ’da geçtiğimiz ay yağan karın erimesiyle beklenen yağış dün gece tekrar başladı. Kar yağışını duyan günübirlikçiler ve hafta sonunu Uludağ’da geçirmek isteyenler ise pistlere akın etti. 

1 / 9
Ünlü kayak merkezine tatilci akını - Resim: 2

Kayak için biraz daha kar beklenirken, çocuklar kızaklarla kaydı. Hatıra fotoğraf çektiren vatandaşlar güneşli havada Uludağ’ın keyfini sürerken, otellerde hareketlilik de arttı.

2 / 9
Ünlü kayak merkezine tatilci akını - Resim: 3

Bursa dışından tatile gelen vatandaşlar da Uludağ'ı ve havasını çok sevdiklerini ifade ederek, herkese tavsiye ettiler.

3 / 9
Ünlü kayak merkezine tatilci akını - Resim: 4

Ayrıca Uludağ’da hava sıcaklığı -3 ile -8 arasında ölçülürken, yarın ise -3 ile -9 olması bekleniyor. Uludağ’da bugün hava güneşli, yarın ise hafif yağmur yağması tahmin ediliyor.

4 / 9