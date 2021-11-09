Ünlü oyuncu dünyanın en yüksek binasına tırmandı
Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Will Smith, dünyanın en yüksek binası olan Burc Halife’ye tırmandı.
Ünlü aktör Will Smith, pandemi sürecinde aldığı kiloları ekstrem sporlar yaparak vermeye çalışıyor.
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Hollywood yıldızı 'hayatındaki en düzgün fiziğe ulaşma' kararını açıkladıktan sonra macerasını YouTube kanalında yayınlamaya başladı.
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Smith, kilo verme serüvenini 6 bölümlük senaryosuz bir dizi haline getiriyor.
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Ünlü aktör, YouTube kanalında yayınladığı Best Shape of My Life serisi için bu defa, dünyanın en yüksek binası olan Dubai’deki Burc Halife’ye tırmandı.
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