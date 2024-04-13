Ünlü oyuncu ''Rambo Berk'' hırsızı yakalayıp böyle paketledi
Şişli’de Rus uyruklu bir kadının kiraladığı otomobili çalıp kaçmaya çalışan eli bıçaklı hırsızlar "Rambo Berk" olarak bilinen ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz tarafından etkisiz hale getirildi. Yaşananlar saniye sanyie kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
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Olay, dün saat 17.30 sıralarında Şişli Duatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rus uyruklu bir kadın, bir firmadan elektrikli bir otomobil kiraladı.
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Kadın evinin önüne gelip aracından inerek kontak anahtarı içerisinde olan aracı uygulama üzerinden kilitledi. Ancak o esnada kadını takip eden bir şahıs, aracın kapılarının kilitlenmediğimi fark ederek içerine girdi.
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Aracı çalıştıran şahıs ardından uzaklaşmaya başladı. Aracın gittiğini gören kadın ise durumu eşine bildirdi. Eşiyle birlikte motosiklete binen kadın, hırsızı kovalamaya başladı.
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