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Ünlü plaj tıka basa doldu; araç geçişi yasaklandı

Bartın'ın tek mavi bayraklı plajının bulunduğu İnkumu tatil beldesi, tatilci akınına uğradı. 10 bin aracın giriş yaptığı tatil beldesinde yoğunluk nedeniyle araçların geçişine izin verilmedi.

Kaynak: DHA
Ünlü plaj tıka basa doldu; araç geçişi yasaklandı - Resim: 1

Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı İnkumu tatil beldesine Kurban Bayramı sonrasında da bugün 10 bin araç giriş yaptı. Beldedeki bütün otoparklar ve yol kenarlarındaki park alanları tamamen doldu. 

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Ünlü plaj tıka basa doldu; araç geçişi yasaklandı - Resim: 2

Aynı yol üzerinde bulunan Güzelcehisar'da da yoğun trafik nedeniyle İnkumu ve Güzelcehisar sahiline giden yol, Bartın limanı yol ayrımından kesildi. 

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Ünlü plaj tıka basa doldu; araç geçişi yasaklandı - Resim: 3

Liman girişinde trafik ekipleri, araç geçişine izin vermezken, İnkumu özel halk otobüsleri de sahile gitmek isteyen yolcuları taşımak için hazır bekletildi.

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Ünlü plaj tıka basa doldu; araç geçişi yasaklandı - Resim: 4

İnkumu'nda sahiller, tatilcilerin akınına uğradı. Tatilciler denize girerek serinlerken, zabıta ve cankurtaranlar da sık sık akıntı konusunda uyarılarda bulundu.

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