Ünlü plaj tıka basa doldu; araç geçişi yasaklandı
Bartın'ın tek mavi bayraklı plajının bulunduğu İnkumu tatil beldesi, tatilci akınına uğradı. 10 bin aracın giriş yaptığı tatil beldesinde yoğunluk nedeniyle araçların geçişine izin verilmedi.
Kaynak: DHA
Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı İnkumu tatil beldesine Kurban Bayramı sonrasında da bugün 10 bin araç giriş yaptı. Beldedeki bütün otoparklar ve yol kenarlarındaki park alanları tamamen doldu.
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Aynı yol üzerinde bulunan Güzelcehisar'da da yoğun trafik nedeniyle İnkumu ve Güzelcehisar sahiline giden yol, Bartın limanı yol ayrımından kesildi.
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Liman girişinde trafik ekipleri, araç geçişine izin vermezken, İnkumu özel halk otobüsleri de sahile gitmek isteyen yolcuları taşımak için hazır bekletildi.
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İnkumu'nda sahiller, tatilcilerin akınına uğradı. Tatilciler denize girerek serinlerken, zabıta ve cankurtaranlar da sık sık akıntı konusunda uyarılarda bulundu.
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