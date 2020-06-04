Ünlü profesörden korkutan sözler!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk'te katıldığı Tarafsız Bölge'de koronavirüs salgınına karşı toplumsal bağışıklığın bir hayal olduğunu söyledi. Türkiye'de en çok vakanın yaşandığı İstanbul'da şu an toplumsal bağışıklığın sadece yüzde 6.7 olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları derneği Başkanı Ceyhan, "İstanbul'un bağışıklık kazanması için böyle 6 salgın...
CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge'ye konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan önemli açıklamalarda bulundu.
Ahmet Hakan'ın son veriler ışığında tahmini Türkiye'deki aktif Covid-19'lu sayısını sorması üzerine Prof. Ceyhan, halen 30 bin civarında aktif vaka olduğunu hatırlatıp sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dolayısı ile şu anda 300 bin virüsü taşıdığını düşündüğümüz insan var. Geçen hafta 320 bindi. Bu da giderek azalıyor. Azalma hızı vakalarla birlikte biraz yavaşladı.