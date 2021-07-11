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  4. Ünlü profesörden önümüzdeki 5 gün için uyarı: Kavrulacağız!

Ünlü profesörden önümüzdeki 5 gün için uyarı: Kavrulacağız!

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'de önümüzdeki 5 gün için "fazla" sıcaklık uyarısında bulundu.

Türkiye, önümüzdeki günlerde sıcaktan kavrulacak. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'bugün sağlık açısından problem yaratacak bir sıcaklık var' deyip uyarılarda bulundu.

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Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'de önümüzdeki 5 gün genel olarak beklenen hava durumuna dair bilgiler verdi. Sıcaklıkların daha da artacağına vurgu yapan Orhan Şen, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Orhan Şen'in uyarısı...

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Prof. Dr. Orhan Şen, "Sıcak bir pazar günü. Hakikaten güneşte dolaşmanın sağlık açısından problem yaratacağı bir sıcaklık var. Yaklaşık 37-38 derecelik bir sıcaklık." diye konuştu.

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Orhan Şen, "Anadolu’nun hemen hemen her şehrinde bu sıcaklık bir haftadır devam ediyor. Bu sıcaklığı biraz daha artarak devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı. 

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