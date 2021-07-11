Ünlü profesörden önümüzdeki 5 gün için uyarı: Kavrulacağız!
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'de önümüzdeki 5 gün için "fazla" sıcaklık uyarısında bulundu.
Türkiye, önümüzdeki günlerde sıcaktan kavrulacak. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'bugün sağlık açısından problem yaratacak bir sıcaklık var' deyip uyarılarda bulundu.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'de önümüzdeki 5 gün genel olarak beklenen hava durumuna dair bilgiler verdi. Sıcaklıkların daha da artacağına vurgu yapan Orhan Şen, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Orhan Şen'in uyarısı...
Prof. Dr. Orhan Şen, "Sıcak bir pazar günü. Hakikaten güneşte dolaşmanın sağlık açısından problem yaratacağı bir sıcaklık var. Yaklaşık 37-38 derecelik bir sıcaklık." diye konuştu.
Orhan Şen, "Anadolu’nun hemen hemen her şehrinde bu sıcaklık bir haftadır devam ediyor. Bu sıcaklığı biraz daha artarak devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.