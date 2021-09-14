Ünlü rapçi kafasına ameliyatla kanca taktırıp kafasını altınla donattı
Meksikalı rapçi Dan Sur, farklı olmak adında ameliyatla kafasına bir kanca taktırdı ve o kancaya da altından zincirler taktırdı.
Sosyal medya hesabından hayranlarına seslenen Sur, "Gerçek şu ki farklı bir şey yapmak istedim. Herkesin saçlarını boyadığını görüyorum ama kimse beni taklit edemez. İnsanlık tarihinde altın saç ekilen ilk rapçiyim" dedi.
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Operasyondan önce TikTok hesabında 12 bin takipçisi bulunan Sur'un paylaşımından sonra popülerliği arttı.
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Yeni saç modeliyle TikTok'ta 1.9 milyon hayrana ulaşan rapçi, takipçilerinin olumsuz eleştirilerine maruz kaldı. Altın saç modelinden sonra takipçileri rapçiye "Saçma, dikkat çekmek için uğraşıyor" yorumlarını yaptı.
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