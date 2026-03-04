Ünlü şarkıcının hapis cezası onandı, cezaevine girdi

Davanın en önemli delili olan güvenlik kamerası görüntülerinde; M.I.’nın avluya girerek tüfek hazırlığı yaptığı, babası Metin I.’ın ise tüfeği kontrol ettikten sonra oğluna verdiği anlar yer almıştı. Bu "tüfek uzatma" eylemi, mahkeme tarafından "Silahla tehdit" kapsamında değerlendirildi. Oğlu M.I. ise 5 kişiyi yaralamaktan toplam 23,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.