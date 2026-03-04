Ünlü şarkıcının hapis cezası onandı, cezaevine girdi
Kayseri’de 2022 yılında meydana gelen ve 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın yargı sürecinde flaş bir gelişme yaşandı. Yerel mahkemenin şarkıcı Metin I. hakkında "Silahla tehdit" suçundan verdiği 4 yıl hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından hukuka uygun bulunarak onandı. Kararın kesinleşmesinin ardından ünlü şarkıcı cezaevine teslim oldu.
Kayseri’de komşularıyla yaşadığı silahlı kavgada oğlu M.I. ile birlikte yargılanan şarkıcı Metin I.’ın cezası kesinleşti. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği 4 yıl hapis cezasını onadı.
Karar sonrası Şubat ayı sonunda cezaevine giren Metin I.’ın kapalı ve açık cezaevinde kalacağı süre belli oldu.
15 Ağustos 2022'de Kayseri Melikgazi’de başlayan ve komşuların kurşun yağmuruna tutulmasıyla sonuçlanan kanlı kavganın hukuk mücadelesi sonuçlandı. Olay günü oğlu M.I.’ya tüfek uzatırken kameralara yansıyan şarkıcı Metin I., yerel mahkemenin verdiği 4 yıllık hapis cezasının istinaf tarafından onanmasıyla birlikte cezaevine girdi.
Davanın en önemli delili olan güvenlik kamerası görüntülerinde; M.I.’nın avluya girerek tüfek hazırlığı yaptığı, babası Metin I.’ın ise tüfeği kontrol ettikten sonra oğluna verdiği anlar yer almıştı. Bu "tüfek uzatma" eylemi, mahkeme tarafından "Silahla tehdit" kapsamında değerlendirildi. Oğlu M.I. ise 5 kişiyi yaralamaktan toplam 23,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.