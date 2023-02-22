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Ünlü tatil beldesinde deniz 100 metre çekildi

Mersin'in tatil beldesi Kızkalesi'nde deniz suyunun yaklaşık 100 metre çekildiği görüldü.

Ünlü tatil beldesinde deniz 100 metre çekildi - Resim: 1

Mersin'in Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Kızkalesi sahilinde deniz suyu çekildi. Bölge halkı deniz suyuyla kaplı olan kayalıkların ortaya çıkmasıyla şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti. 

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Ünlü tatil beldesinde deniz 100 metre çekildi - Resim: 2

Suların yaklaşık 30 metre çekildiği Anamur ve Bozyazı sahillerinde ise su tekrar yükseldi. 

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Ünlü tatil beldesinde deniz 100 metre çekildi - Resim: 3

Sahil eski seviyesine gelirken, halkın üzerinde yürüdüğü kayalıklar ve kumsal suyla kaplandı. (DHA)

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Ünlü tatil beldesinde deniz 100 metre çekildi - Resim: 4
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