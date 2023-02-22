Ünlü tatil beldesinde deniz 100 metre çekildi
Mersin'in tatil beldesi Kızkalesi'nde deniz suyunun yaklaşık 100 metre çekildiği görüldü.
Mersin'in Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Kızkalesi sahilinde deniz suyu çekildi. Bölge halkı deniz suyuyla kaplı olan kayalıkların ortaya çıkmasıyla şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.
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Suların yaklaşık 30 metre çekildiği Anamur ve Bozyazı sahillerinde ise su tekrar yükseldi.
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Sahil eski seviyesine gelirken, halkın üzerinde yürüdüğü kayalıklar ve kumsal suyla kaplandı. (DHA)
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