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Ünlü tatil cenneti beyaza büründü

İzmir'in Çeşme ilçesinde sağanağın ardından dolu yağışı etkili oldu. İlçede cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kaynak: DHA/İHA
Ünlü tatil cenneti beyaza büründü - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından İzmir'de sağanak yağış zaman zaman etkili olurken, ünlü tatil merkezi Çeşme’de de şiddetli yağışlar görüldü. 

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Ünlü tatil cenneti beyaza büründü - Resim: 2

İlçede gece saatlerinde ise sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu. 

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Ünlü tatil cenneti beyaza büründü - Resim: 3

Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle bazı cadde ve sokaklar kısa süreyle beyaza büründü.

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Ünlü tatil cenneti beyaza büründü - Resim: 4

Gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, cadde ve sokakları cep telefonu ile görüntüledi.

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