Ünlü tatil cenneti beyaza büründü
İzmir'in Çeşme ilçesinde sağanağın ardından dolu yağışı etkili oldu. İlçede cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Kaynak: DHA/İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından İzmir'de sağanak yağış zaman zaman etkili olurken, ünlü tatil merkezi Çeşme’de de şiddetli yağışlar görüldü.
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İlçede gece saatlerinde ise sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu.
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Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle bazı cadde ve sokaklar kısa süreyle beyaza büründü.
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Gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, cadde ve sokakları cep telefonu ile görüntüledi.
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