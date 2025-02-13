Ünlü tatil cennetinde yıkım gerilimi: İş makinesinin önüne etten duvar ördüler
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik yaşandı. Yapı sahipleri iş makinelerine engel olmak istedi. Polis ekiplerinin devreye girmesi ile gerginlik sonlandı. 5 kaçak ev inşaatından 4'ü kısmi olarak yıkıldı.
Kaynak: DHA
Gürece Mahallesi'nde 3'üncü derece doğal SİT alanı içerisinde yasal süreçleri tamamlanmış kaçak yapıların yıkımı için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda bölgeye iş makineleri sevk edildi.
1 / 8
Bölgede oturanlar, yıkım haberini alıp, inşaatların bulunduğu yere geldi. Çevik Kuvvet ekipleri başta olmak üzere zabıta ve çok sayıda polis olası bir gerginliğe karşı bölgede hazır bekledi.
2 / 8
İş makineleri tarafından yapıların yıkımı sırada gerginlik yaşandı. Bazı kişiler inşaat alanlarına girerek çatılara çıktı ve yıkımı durdurmaya çalıştı.
3 / 8
Polis ekipleri, bu kişileri sakinleştirmek için diyalog kurmaya çalıştı.
4 / 8