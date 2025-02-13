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Ünlü tatil cennetinde yıkım gerilimi: İş makinesinin önüne etten duvar ördüler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik yaşandı. Yapı sahipleri iş makinelerine engel olmak istedi. Polis ekiplerinin devreye girmesi ile gerginlik sonlandı. 5 kaçak ev inşaatından 4'ü kısmi olarak yıkıldı.

Kaynak: DHA
Ünlü tatil cennetinde yıkım gerilimi: İş makinesinin önüne etten duvar ördüler - Resim: 1

Gürece Mahallesi'nde 3'üncü derece doğal SİT alanı içerisinde yasal süreçleri tamamlanmış kaçak yapıların yıkımı için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda bölgeye iş makineleri sevk edildi. 

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Ünlü tatil cennetinde yıkım gerilimi: İş makinesinin önüne etten duvar ördüler - Resim: 2

Bölgede oturanlar, yıkım haberini alıp, inşaatların bulunduğu yere geldi. Çevik Kuvvet ekipleri başta olmak üzere zabıta ve çok sayıda polis olası bir gerginliğe karşı bölgede hazır bekledi.

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Ünlü tatil cennetinde yıkım gerilimi: İş makinesinin önüne etten duvar ördüler - Resim: 3

İş makineleri tarafından yapıların yıkımı sırada gerginlik yaşandı. Bazı kişiler inşaat alanlarına girerek çatılara çıktı ve yıkımı durdurmaya çalıştı. 

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Ünlü tatil cennetinde yıkım gerilimi: İş makinesinin önüne etten duvar ördüler - Resim: 4

Polis ekipleri, bu kişileri sakinleştirmek için diyalog kurmaya çalıştı. 

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