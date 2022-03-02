Ünlü turizm cennetinde kısıtlamalar kaldırılıyor
Dünyaca ünlü turizm cenneti Hawaii, koronavirüs kısıtlamalarını 26 Mart itibariyle kaldıracağını duyurdu.
Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Hawaii’de corona virüs kısıtlamalarının kaldırılacağı açıklandı.
1 / 13
Resmi verilere göre yılda yaklaşık 10 milyon turistin seyahat ettiği ve gelirinin yüzde 21’ini turizmden sağlayan eyalet ile ilgili Vali David Ige yaptığı açıklamada, Hawaii'nin sert Covid-19 giriş şartlarını 26 Mart'ta kaldıracağını duyurdu.
2 / 13
Gezginlerin artık zorunlu bir karantinayı atlamak için bir Covid-19 aşısının kanıtı veya negatif tesi göstermesinin gerekmeyeceği belirtildi.
3 / 13
Aşı kanıtı göstermeyen veya testi negatif çıkanlara uygulanan beş günlük karantina da kalkacağı duyurulurken, kapalı alanlarda maske zorunluluğunun ise süreceği vurgulandı.
4 / 13