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Ünlü turizm cennetinde kısıtlamalar kaldırılıyor

Dünyaca ünlü turizm cenneti Hawaii, koronavirüs kısıtlamalarını 26 Mart itibariyle kaldıracağını duyurdu.

Ünlü turizm cennetinde kısıtlamalar kaldırılıyor - Resim: 1

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Hawaii’de corona virüs kısıtlamalarının kaldırılacağı açıklandı.

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Ünlü turizm cennetinde kısıtlamalar kaldırılıyor - Resim: 2

Resmi verilere göre yılda yaklaşık 10 milyon turistin seyahat ettiği ve gelirinin yüzde 21’ini turizmden sağlayan eyalet ile ilgili Vali David Ige yaptığı açıklamada, Hawaii'nin sert Covid-19 giriş şartlarını 26 Mart'ta kaldıracağını duyurdu.

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Ünlü turizm cennetinde kısıtlamalar kaldırılıyor - Resim: 3

Gezginlerin artık zorunlu bir karantinayı atlamak için bir Covid-19 aşısının kanıtı veya negatif tesi göstermesinin gerekmeyeceği belirtildi.

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Ünlü turizm cennetinde kısıtlamalar kaldırılıyor - Resim: 4

Aşı kanıtı göstermeyen veya testi negatif çıkanlara uygulanan beş günlük karantina da kalkacağı duyurulurken, kapalı alanlarda maske zorunluluğunun ise süreceği vurgulandı.

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