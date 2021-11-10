Ünlü Twitch yayıncısı erotik NFT'si ile servet kazandı
Twitch'te Hot Tub ve ASMR yayınları ile ünlü olan Amouranth kullanıcı adlı Katiyln Siragusa'nın müstehcen içerikli NFT'si 125 bin dolara satıldı.
Geçtiğimiz ay Twitch'ten müstehcen içerikleri dolayısıyla beşinci kez banlanan yayıncı Amouranth kullanıcı isimli Katiyln Siragusa, piksel çizimli müstehcen bir Nft satışını başlattı. Çok kısa bir süre içerisinde yüksek meblağlara ulaşan NFT 125 bin dolara satıldı.
AMOURANTH EROTİK POZLARINDAN SERVET KAZANIYOR
"BUNU TEKRARDAN YAPACAĞIM"
Amouranth'ın Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi, "Vay be, bir NFT'm şu anda 120 bin dolara kadar teklif verildi…
Sanırım bunu tekrardan yapacağım." Katilyn Siragusa, daha sonrasında attığı bir başka tweette NFT'sinin 125 bin dolara çıktığını ve bonus olarak "OnlyPunk" NFT'sini satın alanla bire bir telefon görüşmesini yapacağını söyledi.
YARIM SAATTE 125 BİN DOLAR TEKLİF GELDİ
5 Kasım saat 14:00'te bin dolar ile başlayan NFT açık arttırması 14:30'da 125 bin dolara ulaşarak Amouranth Onlypunk NFT'si Dylan Kimbrell adlı kullanıcıya satıldı.