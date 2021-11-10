Ünlü Twitch yayıncısı erotik NFT'si ile servet kazandı

AMOURANTH EROTİK POZLARINDAN SERVET KAZANIYOR

"BUNU TEKRARDAN YAPACAĞIM"



Amouranth'ın Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi, "Vay be, bir NFT'm şu anda 120 bin dolara kadar teklif verildi…