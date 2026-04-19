Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan altın fiyatları için kritik uyarı
Özellikle gayrimenkul yatırımları konusunda verdiği tavsiyelerle bilinen ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran, katıldığı programda bu sefer de altın fiyatları için kritik uyarılarda bulundu.
Ünlü ekonomist Mert Başaran, altın fiyatlarında son iki yılda yaşanan yüzde 200’lük yükselişin ardından piyasada oluşan "zirve tuzağı" riskine karşı yatırımcıları uyardı. Altının tarihsel ortalamasının çok üzerinde bir prim yaptığına dikkat çeken Başaran, piyasanın psikolojik ve teknik analizini yaptı.
Başaran’a göre, ons altının 1700 dolar seviyelerinden 5600 dolara kadar uzanan yükseliş hikayesi, aslında savaş senaryolarının çok önceden büyük oyuncular tarafından fiyatlanmasıyla gerçekleşti.
Başaran, süreci şu sözlerle özetledi:
"Altın, savaş çıkmadan önce 20 yıllık primini yaptı. Savaş çıktığında küçük yatırımcı 'daha da uçacak' diyerek kuyumcuya koştu ama büyük oyuncular malı çoktan elden çıkarmaya başlamıştı."
Altın fiyatlarının mevcut yerinde saymasının bir "suç" değil, aşırı primin getirdiği bir "kar realizasyonu" olduğunu belirten Başaran, "Kritik direnç 5.000 ve 5.100 dolar seviyeleridir. Eğer altın 5.100 dolar direncini yukarı yönlü kırmayı başaramazsa, orta vadede düşüş kanalı içerisinde kalmaya devam edebilir." dedi.