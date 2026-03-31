Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan altın mı, döviz mi, borsa mı sorusuna yanıt!
Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran, altın, dolar ve borsa üçgeninde hayati bir strateji paylaştı. Enflasyonist ortamda "nakitte kalmanın büyük bir kumar" olduğunu vurgulayan ünlü ekonomist, 2026'nın zorlu piyasa şartlarında hangi varlığın "içi dolu bir bardak" olduğunu açıkladı.
Özellikle gayrimenkul yatırımları konusunda verdiği tavsiyelerle bilinen ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran, katıldığı programda jeopolitik risklerin gölgesinde kalan yatırımcılara adeta bir pusula sundu. Başaran’a göre, 1 milyon dolar hedefi hayal değil; ancak bunun yolu "beklemekten" değil, "doğru zamanda varlık değiştirmekten" geçiyor.
Mert Başaran, enflasyonun parayı erittiği dönemlerde en büyük tehlikenin nakit parayla beklemek olduğunu söyledi. "Büyük kumar, enflasyon olan yerlerde nakitte çok uzun durmaktır" ifadelerini kullanan Mert Başaran, "Parayı belli noktalara geçireceksiniz. Oradan oraya... 1 milyon dolar yapmak istiyorsanız sepetinizi geniş tutun ve doğru zamanda çıkış yapın. Bütün zenginlerin hikayesi 30-40 yıl önce böyle başladı." dedi.
Yatırımcıların en çok sorduğu "Dolar mı alayım, altın mı?" sorusuna da yanıt veren Mert Başaran, "Dolar boş bir bardak gibidir, sadece bir para birimidir. Altın ise içi dolu bir bardak gibidir; hem bardağın kendisidir hem de tarih boyunca koruduğu bir değer taşır." ifadelerini kullandı.
Mert Başaran, ayrıca uzun vadede döviz bozup altına geçmenin mantıklı olduğunu ancak kısa vadede "altın zaten çok yükseldiyse" kademeli alımın (parça parça geçiş) riskleri azaltacağını vurguladı.