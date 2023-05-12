Ünlü YouTuber itiraf etti: ''Uçağı ben bilerek düşürdüm''
ABD'de bir YouTuber, izlenme sayılarını arttırabilmek ve dikkat çekebilmek için kasıtlı bir uçağı düşürmekle suçlanıyordu. YouTuber bu suçunu itiraf etti.
ABD savcıları, görüntülenme sayısını artırmak için kasıtlı olarak bir uçağı düşüren bir YouTuber'ın, kaza mahallini temizleyerek federal bir soruşturmayı engellemekten suçunu kabul edeceğini söyledi.
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29 yaşındaki Trevor Jacob, uçak kazasının videosunu Aralık 2021'de YouTube'da yayınlayarak bunun bir kaza olduğunu söyledi.
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Yayınladığı video bugüne kadar yaklaşık 3 milyon görüntülenme aldı.
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Savunmasında, videoyu bir ürün sponsorluğu anlaşmasının parçası olarak çektiğini itiraf etti.
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