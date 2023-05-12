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  4. Vay manyak vay! 3-5 Like için uçağı bilerek düşürdü

Ünlü YouTuber itiraf etti: ''Uçağı ben bilerek düşürdüm''

ABD'de bir YouTuber, izlenme sayılarını arttırabilmek ve dikkat çekebilmek için kasıtlı bir uçağı düşürmekle suçlanıyordu. YouTuber bu suçunu itiraf etti.

Ünlü YouTuber itiraf etti: ''Uçağı ben bilerek düşürdüm'' - Resim: 1

ABD savcıları, görüntülenme sayısını artırmak için kasıtlı olarak bir uçağı düşüren bir YouTuber'ın, kaza mahallini temizleyerek federal bir soruşturmayı engellemekten suçunu kabul edeceğini söyledi.

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Ünlü YouTuber itiraf etti: ''Uçağı ben bilerek düşürdüm'' - Resim: 2

29 yaşındaki Trevor Jacob, uçak kazasının videosunu Aralık 2021'de YouTube'da yayınlayarak bunun bir kaza olduğunu söyledi.

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Ünlü YouTuber itiraf etti: ''Uçağı ben bilerek düşürdüm'' - Resim: 3

Yayınladığı video bugüne kadar yaklaşık 3 milyon görüntülenme aldı.

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Ünlü YouTuber itiraf etti: ''Uçağı ben bilerek düşürdüm'' - Resim: 4

Savunmasında, videoyu bir ürün sponsorluğu anlaşmasının parçası olarak çektiğini itiraf etti.

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