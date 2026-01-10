Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Can Yaman ve Selen Görgüzel gözaltında!
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında aralarında Can Yaman ve Selen Görgüzel'in de bulunduğu 7 isim gözaltına alındı. İstanbul'da ünlülerin uğrak mekanlarından olan Bebek Otel ve bazı eğlence mekanlarına da gece saatlerinde operasyon düzenlendi.
Kaynak: DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında oyuncu Can Yaman ve Selen Görgüzel'in de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
1 / 11
Survivor'da mücadele eden Selen Görgüzel henüz ilk haftada yarışmadan elenmişti.
2 / 11
OTELDE ARAMA YAPILDI
Yine aynı soruşturma kapsamında Beşiktaş'ta bulunan Bebek Otel'e jandarma ekipleri tarafından gece saatlerinde operasyon düzenlendi.
3 / 11
Otel içerisinde arama yapılırken, ekiplere narkotik köpeği de destek verdi.
4 / 11