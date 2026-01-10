  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Can Yaman ve Selen Görgüzel gözaltında!

Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Can Yaman ve Selen Görgüzel gözaltında!

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında aralarında Can Yaman ve Selen Görgüzel'in de bulunduğu 7 isim gözaltına alındı. İstanbul'da ünlülerin uğrak mekanlarından olan Bebek Otel ve bazı eğlence mekanlarına da gece saatlerinde operasyon düzenlendi.

Kaynak: DHA
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Can Yaman ve Selen Görgüzel gözaltında! - Resim: 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında oyuncu Can Yaman ve Selen Görgüzel'in de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. 

1 / 11
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Can Yaman ve Selen Görgüzel gözaltında! - Resim: 2

Survivor'da mücadele eden Selen Görgüzel henüz ilk haftada yarışmadan elenmişti.

2 / 11
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Can Yaman ve Selen Görgüzel gözaltında! - Resim: 3

OTELDE ARAMA YAPILDI

Yine aynı soruşturma kapsamında Beşiktaş'ta bulunan Bebek Otel'e jandarma ekipleri tarafından gece saatlerinde operasyon düzenlendi. 

3 / 11
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Can Yaman ve Selen Görgüzel gözaltında! - Resim: 4

Otel içerisinde arama yapılırken, ekiplere narkotik köpeği de destek verdi. 

4 / 11