Urfa ve Adana arasında kebap tartışması yenide alevlendi
Şanlıurfa ve Adanalı kebapçılar arasında yıllardır devam eden en lezzetli kebap tartışması yeniden alevlendi.
Türkiye’nin sevilen ve bilinen lezzetlerinden kebap hem vatandaşların hem de turistlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.
Adana ve Şanlıurfa olmak üzere her iki ildeki kebap ustaları, en lezzetli kebabın, kendi kentlerine ait olduğunu ifade ediyor.
Yemek kültürüyle ön plana çıkan ve kendine özgü lezzetleriyle tanınan Adana’da kentin simge yemeklerinden olan Adana kebabı, 2005 yılında tescillenip, coğrafi işaret aldı. Yine et yemekleriyle ünlü olan Şanlıurfa'da 5 kebabı ile coğrafi işaret alarak tescillenip, listedeki yerini aldı.
Geçen günlerde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Selçuk Karakuş’un ntv.com.tr'ye yaptığı Şanlıurfa’nın 5 tescilli yemeğiyle bu konuda birinci olduğunu ve en lezzetli kebabın bu kentte yeneceği açıklamasıyla birlikte tartışma, yeniden alevlendi.
Şanlıurfalı kebap ustaları, kuzu etinden yapılan ve baharat eklenmeden sadece tuz ile yoğrulup servis edilen kebabın, sadece Adana değil, Türkiye’nin her ilinde yapılandan daha lezzetli olduğunu savundu. Ustalar, közde pişirilerek hazırlanan Urfa kebabını her zaman savunacaklarını ifade ederek rakip illerin ustalarına meydan okudu.