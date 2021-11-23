Ürküten görüntü: Keban Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle ortaya çıktı
Elazığ'ın Ağın ilçesinde Keban Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle dev obruk ortaya çıktı. Obruğun bölgedeki büyük bir mağara sisteminin parçası olabileceği belirtiliyor.
Keban Baraj Gölü'ned balık avına giden Vahdet Gündüz, teknesini kıyıya demirledikten sonra baraj sularını çekildiğini ve kıyıdan yaklaşık 150 metre içerideki bir tepenin arka kısmında içerisinde su bulunan dev bir çukur olduğunu gördü.
Gündüz, görünümüyle ilgi uyandıran dev çukurda detaylı tetkik yapılması için durumu Fırat Üniversitesi (FÜ) yetkililerine bildirdi.
Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy söz konusu bölgede yaptığı incelemede dev çukurun baraj gölündeki su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan dev bir obruk olduğunu tespit etti.
Su seviyesinin düşmesiyle böyle bir oluşumla karşılaştıklarını belirten Gündüz, "Obruğun bulunduğu nokta geçmiş yıllarda tamamen su altında kalan bir yerdi. Burası sadece bir koy şeklinde, ağlarımızı attığımız bir yerdi. Suyun altında böyle bir oluşumdan habersiz oltalarımızı atardık. Çok büyük turnaların, sazan balıklarının yakalandığı bir yerdi" dedi.
Duyuldukça bölgeye doğaseverlerin ziyaretlerinin arttığını aktaran Gündüz şunları söyledi:
"Açıkçası daha önce hiç görmediğimiz böyle doğal bir güzelliğin ortaya çıkmasından dolayı sevinç yaşadık. Meteor düşmesi sonucu oluştuğuna inanılan 'Kup çukuru' adı verilen obruktan sonra ikinci obruğu keşfetmenin mutluluğunu yaşadım. Teknemizle getirdiğimiz arkadaşlar, ziyaret edenler olsun, bol bol fotoğraf çekiyorlar."