Ürküten görüntü: Keban Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle ortaya çıktı

Su seviyesinin düşmesiyle böyle bir oluşumla karşılaştıklarını belirten Gündüz, "Obruğun bulunduğu nokta geçmiş yıllarda tamamen su altında kalan bir yerdi. Burası sadece bir koy şeklinde, ağlarımızı attığımız bir yerdi. Suyun altında böyle bir oluşumdan habersiz oltalarımızı atardık. Çok büyük turnaların, sazan balıklarının yakalandığı bir yerdi" dedi.