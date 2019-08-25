Üs bölgesine yüzme havuzlu sosyal tesis yapılıyor
Hakkari'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan ve bugüne kadar adı hep terör olayları ile anılan Çukurca ilçesindeki 1500 rakımlı Bayrak Tepe Üs Bölgesi, Emniyet ve Belediye tarafından sosyal tesise dönüştürülüyor. .
Huzur ortamının sağlanması ile birlikte artık gerek duyulmayan üs bölgesine yarı olimpik bir yüzme havuzu, kafeterya ve seyir terası inşa ediliyor.
Çukurcalılar, bundan sonra ilçe merkezini kuş bakışı göre bilen eski üs bölgesinde havuza girmenin, seyir terasında ise kahve içmenin keyfini yaşayacak.
Hakkari kent merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan 10 bin nüfuslu Çukurca ilçesinde çok önemli değişimler yaşanıyor.