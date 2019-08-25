SON DAKİKA
PENÇE HAREKATI'NDAN ACI HABER: 3 ŞEHİT, 7 YARALI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 25 Ağustos 2019 13:30

Üs bölgesine yüzme havuzlu sosyal tesis yapılıyor

Hakkari'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan ve bugüne kadar adı hep terör olayları ile anılan Çukurca ilçesindeki 1500 rakımlı Bayrak Tepe Üs Bölgesi, Emniyet ve Belediye tarafından sosyal tesise dönüştürülüyor. .

Üs bölgesine yüzme havuzlu sosyal tesis yapılıyor

Huzur ortamının sağlanması ile birlikte artık gerek duyulmayan üs bölgesine yarı olimpik bir yüzme havuzu, kafeterya ve seyir terası inşa ediliyor.

1/ 10
Üs bölgesine yüzme havuzlu sosyal tesis yapılıyor

Çukurcalılar, bundan sonra ilçe merkezini kuş bakışı göre bilen eski üs bölgesinde havuza girmenin, seyir terasında ise kahve içmenin keyfini yaşayacak.

2/ 10
Üs bölgesine yüzme havuzlu sosyal tesis yapılıyor

Hakkari kent merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan 10 bin nüfuslu Çukurca ilçesinde çok önemli değişimler yaşanıyor.

3/ 10
Üs bölgesine yüzme havuzlu sosyal tesis yapılıyor

Taş evleri, susamdan yapılan tahini, çeltiği, narı ve üzümü ile ünlü ilçede terörle mücadele konusunda başarılı çalışmalar yürütülüp, huzur ortamı sağlanınca artık sosyal yaşama dönük önemli değişimler yaşanmaya başlandı.

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM