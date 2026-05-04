Uşak'ta 7 araçlı zincirleme trafik kazası: Aynı aileden 4 kişi öldü, 34 yaralı var
Uşak-İzmir kara yolunda kontrolden çıkan bir TIR'ın yolcu otobüsü ve otomobillere çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada facia yaşandı. 7 aracın karıştığı kazada anne, baba ve iki küçük çocuk hayatını kaybederken, 34 kişi yaralandı.
Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy mevkisinde saat 22.20 sularında meydana gelen kaza, iddiaya göre bir TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başladı. Savrulan TIR; bir yolcu otobüsü ve 5 binek araca çarparak durabildi.
Kaza sonrası olay yerinde can pazarı yaşanırken, acı haber ekiplerin incelemesiyle netleşti. Aynı otomobilde bulunan anne, baba ve yaşları henüz 1 ile 6 olan iki çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralanan 34 kişiden 20'si Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 14'ü ise çevredeki özel hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların genel durumunun yakından takip edildiği bildirildi.