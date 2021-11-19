Uşak'ta fabrika yangını

İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uşak Organize Sanayi Bölgesi ve Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Bir kepçe ile de alevlerin ulaşmadığı alandaki tekstil geri dönüşüm malzemeleri dışarı taşınmaya başlandı.