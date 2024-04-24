Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki sorun 50 saattir giderilemedi
İstanbul'da Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda önceki gün sabah meydana gelen aksaklık 50 saati aşkın süredir giderilemedi. Metro Hattı'nda devam eden aksaklık nedeniyle Altunizade durağında yoğunluk oluştu.
Kaynak: AA
21 Nisan gecesi M5 Üsküdar-Samandıra metro hattında eğitim amaçlı kullanılan, içerisinde yolcu bulunmayan iki metro, Fıstıkağacı istasyonu tarafında kafa kafaya çarpıştı.
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Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmazken yapılan çalışmalar nedeniyle metro istasyonlarında günlerdir yoğunluk oluşuyor.
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50 saati geçen aksaklık bu sabah da devam etti.
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İşlerine yetişmek isteyen vatandaşlar bir kez daha çileli bir sabah yaşadı.
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