Üsküdar'da sürpriz keşif !

Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin, "Burası tescilli bir parsel. Tescilli parsel üzerinde tarihi bir yapı, geçmişten günümüze ulaşan tarihi bir yapının olduğu gösteren bir parsel. Parselin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait. Vakıflar Genel Müdürlüğü bir tasarrufta bulunmuş tarihi kalıntıların üzerine bir apartman yapmaya karar vermişler. Bizde geldik incelemelerde bulundu ve tespitlerde bulunduk" dedi.