Üst geçidin altında doğurduğu bebeğini ölüme terk etti
Karabük'te, üst geçide çıkan merdivenlerin altında poşete sarılmış halde bebek cesedi bulundu. Bebeğin annesi S.K. gözaltına alındı. S.K.'nin bebeğini üst geçidin altında tek başına doğurduğu ortaya çıktı.
Olay, akşam saatlerinde Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan üst geçidin altında meydana geldi. Akşam saatlerinde üst geçide çıkan merdivenlerin dibindeki poşeti fark edenler, şüphe üzerine durumu polis bildirdi.
DHA ve İHA'nın haberine göre olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede poşetin içerisinde bebek cesedi olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
ÜST GEÇİDİN MERDİVENLERİNDE DOĞUM YAPMIŞ
İncelemelerin ardından bebeği bıraktığı tespit edilen S.K., gece, gözaltına alındı. S.K.'nin bebeğini üst geçidin merdivenlerinin altında tek başına doğurduğu ve sonra poşete sarıp olay yerine bırakıp gittiği öğrenildi. S.K.'nin polis merkezindeki sorgusu ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.