Üst geçitten yola düştü, otomobilin altında kalıp can verdi!
Ankara'da üst geçide afiş asmaya çalışan bir kişi dengesini kaybederek akan trafiğin içine düştü. Talihsiz adama o sırada yoldan geçen bir otomobil çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden kişinin düştüğü anlar araç kamerasına yansırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Yenimahalle'de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki yaya üst geçidinde özel bir firmanın afişini asmaya çalışan V.G., dengesini kaybederek yola düştü. Bu sırada Ankara yönüne giden M.K. yönetimindeki otomobil, üst geçitten yola düşen V.G.'e çarptı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde V.G.'ün hayatını kaybettiği belirlendi. V.G.'ün cesedi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sürücü M.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan V.G.'ün üst geçitten düştüğü anlar, bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde; V.G.'ün üst geçitten trafiğin yoğun olduğu yola düştüğü görüldü.
