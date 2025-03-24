Ustasının boğazını keserek öldürdü, ifadesi kan dondurdu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde boğazı kesilerek öldürülen A.Y.'nin (53) iş yerinde çalışan D.H.D. (20) ile kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. D.H.D. ifadesinde, kendisini taciz ettiği için A.Y.'yi maket bıçağıyla öldürdüğünü söyledi.
Kaynak: DHA
Yaka Mahallesi'nde camcılık yapan A.Y.'ye 19 Mart akşamı itibaren ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Y.'yi evinde bulamayan yakınları, ardından iş yerine gitti. İçeriye giren yakınları, 20 Mart'ta saat 20.00 sıralarında üzeri battaniye ile örtülü Y.'yi kanlar içerisinde gördü.
1 / 9
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.'nin boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi.
2 / 9
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinde çalışanların ifadelerini aldı. Savcının incelemesinin ardından 4 çocuk babası Y.'nin cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
3 / 9
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 50 saatlik kamera kaydı ile Y.'nin telefon görüşmelerini incelendi.
4 / 9