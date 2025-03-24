Ustasının boğazını keserek öldürdü, ifadesi kan dondurdu

Yaka Mahallesi'nde camcılık yapan A.Y.'ye 19 Mart akşamı itibaren ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Y.'yi evinde bulamayan yakınları, ardından iş yerine gitti. İçeriye giren yakınları, 20 Mart'ta saat 20.00 sıralarında üzeri battaniye ile örtülü Y.'yi kanlar içerisinde gördü.