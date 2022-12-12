Üvey babasının telefonunda çıplak fotoğraflarını gördü, boğarak öldürdü

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mahkeme hakimi Jorge Del Portillo, ellerinde genç kadının üvey babasını elleriyle boğarak öldürdüğüne dair kanıtlar olduğunu söyledi. Fakat Jade Janks kanıtlara rağmen üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Diğer yandan Thomas Merriman ile iç mimarın annesinin 2008 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettikleri belirtildi.