Uyanıkların kira fiyatlarını artırmada yeni yöntemi bu oldu

Deprem öncesi 800-1.000 lira olan konut kiraları, göç sonrası 3 bin 500, 5 bin, hatta 10 bin liralara kadar fırladı. Fahiş kira artışlarına karşı Ticaret Bakanlığının harekete geçmesi ve valilikler tarafından, yüksek kira artışı tespit edilen dairelerin mühürlenmesi sonrasında mülk sahipleri bu defa, adeta karaborsayla kiralama yoluna başvurdu.