Uyanıkların kira fiyatlarını artırmada yeni yöntemi bu oldu
Zam üstüne zamla akıl almaz rakamlara ulaşan konut kiralarında fırsatçı ev sahiplerinin yeni fahiş kira oyunu ortaya çıktı.
Kiraların artışları ile birlikte eski kiracılarına savaş açan ev sahipleri akıl almaz yöntemlerine devam ediyor. Hemen hemen her gün bir kiracı, ev sahibi anlaşmazlığı gündeme gelirken kullanılan yöntemler de deşifre oluyor.
Hükümetin kiracıyı korumak adına aldığı önlemleri de her fırsatta delmeyi başaran ev sahipleri şimdi de radara takılmamak için karaborsa yöntemini kullanıyor. Fırlayan kiralıkların valiliklerce mühürlenmesi üzerine mülk sahipleri, karaborsayı kullanıyor. Kira sözleşmelerini kısa süreli yapmaya başlayan ev sahipleri artık ilan koymuyor, kiracı adaylarına telefonla haber veriyor, yüksek fiyattan evi kiralıyor.
Deprem öncesi 800-1.000 lira olan konut kiraları, göç sonrası 3 bin 500, 5 bin, hatta 10 bin liralara kadar fırladı. Fahiş kira artışlarına karşı Ticaret Bakanlığının harekete geçmesi ve valilikler tarafından, yüksek kira artışı tespit edilen dairelerin mühürlenmesi sonrasında mülk sahipleri bu defa, adeta karaborsayla kiralama yoluna başvurdu.
Dünya Gazetesi’nin haberine göre, Malatya, Elbistan ve İskenderun’dan yoğun göç alan Elazığ’da emlak çevreleri, yoğun talep dolayısıyla kiraların çok arttığına işaret etti. Deprem öncesinde kiraların 1.000-1.100 lira seviyesinde olduğunu belirten emlak danışmanları, satılıkların da 2 milyon lira seviyesinden 2.4-2.8 milyon liralara yükseldiğine dikkat çekti.