Uyarılar peş peşe geldi: Dışarıda maske takın, pencereleri açmayın

PROF. DR. ORHAN ŞEN: PENCERELERİ AÇMAYIN

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında şöyle konuştu:

Baharla birlikte, havalar ısınıyor. Yağış yok, bahar havasına giriyoruz. Bununla birlikte toz havasına da giriyoruz. Nereden geliyor, iki yolu var. Birisi Kuzey Afrika üzerinden gelen toz, diğeri Suriye ve Irak'tan yüzeyden kalkan tozlar var. Bu iki tozda bahar aylarında kendini gösterir, Türkiye üzerinde etkisini gösterir. İlk defa Suriye ve Irak'tan yüzey tozu olarak geliyor. Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Ağrı'ya kadar olan bölgede etkili olacak. Hassas bir konsantrasyonda gelecek. Solunum yolu hastalığı olanlarda problem yaratabilir.