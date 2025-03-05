Uyarılar peş peşe geldi: Dışarıda maske takın, pencereleri açmayın
Meteoroloji ve uzmanlardan ''toz taşınımı'' uyarısı geldi. Prof. Dr. Orhan Şen, ''Bu tozun bir özelliği yüzeyden geldiği için içerisinde mantar ve bakteri taşıyabilir. Mantar ve bakteri taşıdığı zaman teneffüs ettiğimizde ciğerlerimizde veya bronşlarımızda bir takım problemler yaratabilir.'' diyerek uyarılarda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı bekleniyor.
PROF. DR. ORHAN ŞEN: PENCERELERİ AÇMAYIN
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında şöyle konuştu:
Baharla birlikte, havalar ısınıyor. Yağış yok, bahar havasına giriyoruz. Bununla birlikte toz havasına da giriyoruz. Nereden geliyor, iki yolu var. Birisi Kuzey Afrika üzerinden gelen toz, diğeri Suriye ve Irak'tan yüzeyden kalkan tozlar var. Bu iki tozda bahar aylarında kendini gösterir, Türkiye üzerinde etkisini gösterir. İlk defa Suriye ve Irak'tan yüzey tozu olarak geliyor. Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Ağrı'ya kadar olan bölgede etkili olacak. Hassas bir konsantrasyonda gelecek. Solunum yolu hastalığı olanlarda problem yaratabilir.
"MASKE TAKIN"
Yarın biraz daha fazla olacak toz. Bu tozun bir özelliği yüzeyden geldiği için içerisinde mantar ve bakteri taşıyabilir. Mantar ve bakteri taşıdığı zaman teneffüs ettiğimizde ciğerlerimizde veya bronşlarımızda bir takım problemler yaratabilir. Çok yoğun olduğu zamanlarda maske takmadan dışarı çıkılmasın.
Yarın Konya, Mersin, Niğde civarlarında sağlıksız görünüyor. Cuma günü de devam edecek, cumartesi günü azalıyor. En fazla yarı olacak. Malatya Ağrı'dan tutun, Mersin, Kilis, Mardin civarlarında biraz fazla gözüküyor. İki - üç gün pencereleri açmayalım.