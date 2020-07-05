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  3. 05 Temmuz 2020 16:33

Uyarılara aldırış etmeden Haliç'te yat partisi düzenlediler!

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm uyarılara rağmen Balat'ta bir grup yat partisi düzenledi. Parti'den sosyal medyadan yapılan canlı yayınlarda sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı görüldü.

Uyarılara aldırış etmeden Haliç'te yat partisi düzenlediler!

Fatih Balat sahiline dün saat 22.00 sıralarında 2 farklı yat yanaştı. Önceden parti için rezervasyon yaptıran kişiler, tek tek yatlara bindi.

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Uyarılara aldırış etmeden Haliç'te yat partisi düzenlediler!

Müzik eşliğinde bir süre Balat sahilinde eğlenen grup daha sonra boğaza açıldı. Eminönü açıklarında yatta eğlence yapıldığını gören sahil güvenlik ekipleri ise yata yanaştı.

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Uyarılara aldırış etmeden Haliç'te yat partisi düzenlediler!

Yatta bir süre parti yapanlarla görüşen ekipler, eğlenceyi sonlandırdı. Balat Sahili'ndeki yatlarda yapılan eğlence havadan da görüntülendi. Eğlenceye katılan kişilerin, sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları ve maske takmadıkları görüldü.

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Uyarılara aldırış etmeden Haliç'te yat partisi düzenlediler!

Eğlence mekanları kapalı olduğundan dolayı İstanbul'da bazı organizatörler yasağı delerek tekne ve yatları gece kulübüne dönüştürüyor.Özellikle hafta sonları çeşitli noktalardan hareket eden tekne ve yatlar boğaza açılıyor, saatler gece yarısını geçtikten sonra da parti veriliyor.

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