Uydu görüntüleri 6 bin yıllık yerleşim yerini ortaya çıkarttı
Hırvatistan’da iki arkeolog, izledikleri uydu görüntüleri sonrasında Korcula adasının doğu kıyısının tabanında 6 bin yıllık yerleşim alanı tespit ettiklerini açıkladı.
Hırvatistan’da Zadar Üniversitesi'nde görev yapan profesör arkeolog Mate Parica ve bir meslektaşı, kıyı şeridinin uydu görüntülerini incelerken deniz tabanında 6 bin yıllık yerleşim alanı tespit etti.
DALIŞ YAPARAK ALANI İNCELEDİ
Profesör Parica, tespit ettiği yerleşim alanı ile ilgili, "Doğal olup olmadığını düşündüm" dedi.
Korcula adasının doğu kıyısındaki deniz tabanında tespit edilen alanın ada şeklinde olduğu belirtilirken Parica ve meslektaşı, bölgede dalış gerçekleştirerek alanı inceledi.
Daha yakından incelemeler gerçekleştiren arkeologlar, keşfedilen alanın küçük bir kara parçası üzerine inşa edilmiş, M.Ö 4.500 yıllarından kalma bir Neolitik yerleşim olduğuna inandıkları belirtti.
SERAMİK OBJELER TESPİT EDİLDİ
Yaptıkları dalış sırasında yerleşim alanını çevreleyen taş duvarların kalıntılarını ve kullanılan alet ve diğer nesneleri tespit eden Parica ve meslektaşı, “Bazı seramik objeler ve çakmaktaşı bıçaklar bulduk" dedi.