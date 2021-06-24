Uydu görüntüleri 6 bin yıllık yerleşim yerini ortaya çıkarttı

SERAMİK OBJELER TESPİT EDİLDİ

Yaptıkları dalış sırasında yerleşim alanını çevreleyen taş duvarların kalıntılarını ve kullanılan alet ve diğer nesneleri tespit eden Parica ve meslektaşı, “Bazı seramik objeler ve çakmaktaşı bıçaklar bulduk" dedi.