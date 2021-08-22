Uydu görüntüleri paylaşıldı: İşte yangınların öncesi ve sonrası
Çevre ve iklim örgütü Greenpeace'in Türkiye şubesi, Türkiye’de yaşanan orman yangınlarının uygu görüntülerini poylaştı.
Çevre örgütü Greenpeace, Türkiye'de temmuz sonunda başlayan ve yaklaşık iki hafta süren orman yangınlarının yol açtığı tahribatı ortaya koyan uydu görselleri paylaştı.
178 BİN HEKTAR ALAN YANDI
Greenpeace Türkiye İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akgül, bu yıl Türkiye'de orman yangınlarında toplam 178 bin hektar, sadece Muğla ve Antalya'da ise 124 bin hektar ormanlık alanın yandığı söyledi.
Greenpeace Türkiye’nin yaptığı açıklamada, "İklim krizine karşı toplumsal kırılganlığı önlemek, çocuklarımızı yarınlara hazırlamak için adil dönüşümlere, iklim adaleti siyasetine ihtiyacımız var. Yapabileceğimiz, yapmamız gereken çok şey var, ama çok vaktimiz yok. Bunun coğrafi, kişisel, türsel, ülkesel ve siyasal sınırları aşan, kolektif bir hayatta kalış mücadelesi olduğunu idrak etmemiz ve üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor" dedi.
TÜRKİYE'NİN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK YANGINLAR
Türkiye'nin gördüğü en büyük yangınlarYaşanan yangınların Türkiye’nin gördüğü en büyük yangınlar olduğunu söyleyen Greenpeace Türkiye İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akgül, 28 Temmuz 2021'de başlayıp iki hafta boyunca devam eden orman yangınlarının, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki yaşam kaynaklarını küle çevirdiğini söyledi.