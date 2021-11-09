Uyduya yakalandı... Çin'deki çölden savaş gemisi çıktı!
Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’in, ülkenin kuzeybatısında yer alan Taklamakan çölüne ABD uçak gemisi ve diğer ABD savaş gemilerine benzer şekilde maketler inşaa ettiği ortaya çıktı.
Merkezi ABD'nin Colorado şehrindeki uydu görüntüleme şirketi Maxar Teknoloji tarafından yayımlanan uydu görüntülerinde, uçak gemisi ve muhrip gemi maketlerinin tren raylarında taşındığı ve araziye yerleştirildiği görüldü.
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Maketlerle ilgili açıklamada bulunan ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü, ABD gemilerinin maketlerinin Çin tarafından geliştirilen yeni bir hedef aralığının parçası olduğunu söyledi.
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Enstitü, jeo-uzamsal istihbarat şirketi All Source Analysis’in verilerini kullanarak yaptığı açıklamada, kompleksin balistik füze testi için kullanıldığını bildirdi.
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin ise, Pekin'deki günlük olağan basın toplantısında konuyla ilgili sorulan soruya verdiği yanıtta, konuyla ilgili bilgisi olmadığını söyledi.
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