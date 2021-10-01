Uygur Türkleri sokağa indi
Çin'in İstanbul Konsolosluğu civarında toplanan Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği, 33 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Çin'in Doğu Türkistan politikasını protesto etti.
Çin`in İstanbul Konsolosluğu civarında toplanan ve konsolosluk binası önüne gelmek isteyen grup, Haydar Aliyev Caddesi`ni bir süre trafiğe kapattı. Polislerin uyarıları ve önlemleri ile yolu trafiğe açan gruptakiler çeşitli sloganlar attı.
Uluslararası Doğu Türkistan STK`lar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan, grup adına yaptığı açıklamada, Çin`in Doğu Türkistan`daki uygulamalarının oradaki halkın medeniyet mirasını yerle bir ettiğini savundu.
Doğu Türkistanlı çocukların kendi kültürlerinden uzak yetiştirilmeye çalışıldığını öne süren Oğuzhan, "Bölgede yaşayan insanların kendi kimlikleriyle yaşama, ailelerin evlatlarını eğitme özgürlükleri elinden alınmıştır." ifadelerini kullandı.
Oğuzhan, 2017`den beri 8 milyondan fazla Doğu Türkistanlının kamplarda tutulduğunu belirterek, bununla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyine çağrıda bulunulduğunu dile getirdi.