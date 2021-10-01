Uygur Türkleri sokağa indi

Çin`in İstanbul Konsolosluğu civarında toplanan ve konsolosluk binası önüne gelmek isteyen grup, Haydar Aliyev Caddesi`ni bir süre trafiğe kapattı. Polislerin uyarıları ve önlemleri ile yolu trafiğe açan gruptakiler çeşitli sloganlar attı.