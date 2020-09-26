Uyuşturucu bağımlıları korku saçıyor

Gasp olayları yaşıyoruz. Bize hiçbir şey yapmasalar bile insan tedirgin oluyor. Başka yere taşınmayı düşünüyoruz ama kendi evimiz, mecburen oturuyoruz. Kim ister bu çöplüğün içerisinde oturmak. Belediye hizmeti de yok. İzmir'in göbeğinde terk edilmiş bir yer. Çözümsüz bir yer" dedi.