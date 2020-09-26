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  3. 26 Eylül 2020 12:51

Uyuşturucu bağımlıları korku saçıyor

İzmir'in en eski semtlerinden Damlacık'taki metruk binalar, uyuşturucu bağımlıları tarafından kullanılıyor. Binalarda, şırıngalar ve alkol şişeleri dikkat çekerken, bölgede yaşayan vatandaşlar gündüz vakti sokakta yürümekten korktuklarını söyledi.

Uyuşturucu bağımlıları korku saçıyor

İzmir'in en eski semtlerinden olan Damlacık'taki metruk binalar, uyuşturucu bağımlıları tarafından kullanılıyor. Metruk evlerle dolu olan semt, özellikle gece saatlerinde daha da korkunç oluyor. 

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Uyuşturucu bağımlıları korku saçıyor

Binalarda şırıngalar ve alkol şişeleri dikkat çekiyor. Damlacık semtinde yaşayanlar, yenilenmeyen evler nedeniyle semtin 'ucubeye' döndüğünü belirtip, sokağa çıkmaya korktuklarını söyledi. Vatandaşlardan Erkan Tenekeci, "İpini koparan buraya geldi. Hava karardığı zaman sokaklardan inemezsiniz. Evlerde hapis kalıyoruz veya 3- 4 kişi bir araya gelip öyle dışarıya çıkıyoruz. Yoksa dışarıya çıkmamız mümkün değil. Uyuşturucu bağımlıları geliyor. 

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Uyuşturucu bağımlıları korku saçıyor

Gasp olayları yaşıyoruz. Bize hiçbir şey yapmasalar bile insan tedirgin oluyor. Başka yere taşınmayı düşünüyoruz ama kendi evimiz, mecburen oturuyoruz. Kim ister bu çöplüğün içerisinde oturmak. Belediye hizmeti de yok. İzmir'in göbeğinde terk edilmiş bir yer. Çözümsüz bir yer" dedi.

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Uyuşturucu bağımlıları korku saçıyor

'BU GÖRÜNTÜLER İZMİR'E YAKIŞMIYOR' Evlerinde misafir gelecekleri zaman oturdukları semtten dolayı utandıklarını dile getiren Aziz Kanat da "Konak'ta oturuyoruz ama bir misafirimiz geldiği zaman hangi yoldan götürelim de insanlar buranın halini görmesinler diye uğraşıyoruz. 

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