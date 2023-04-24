Uyuşturucu etkisindeki kız, sokak ortasında kendinden geçti
Adana Hürriyet Mahallesi'nde uyuşturucu etkisindeki 18 yaşındaki kız, polis ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu hastaneye götürüldü.
Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde dün, kullandığı uyuşturucu nedeniyle ayakta durmakta zorlanan Şeyma isimli kızı görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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Elindeki kıyafetleri yere atan Şeyma, kendisine yardımcı olmak isteyenlere de izin vermedi.
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Olay yerine gelen ekipler, Şeyma’yı tedavi için hastaneye götürmek istedi.
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Uzun süre direnen ve ayakta duramayan Şeyma, ikna edilerek hastaneye götürüldü.
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