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  3. 23 Nisan 2020 15:15

Uyuşturucu kartellerine çağrı: Halka yardım etmeyin

Latin Amerika'daki karteller, devletlerin uzanamadıkları bölgelerde halka yardım yaparak hem destek topluyor hem de sadakat bağı oluşturuyor.

Uyuşturucu kartellerine çağrı: Halka yardım etmeyin

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, Pazartesi günü sıra dışı bir çağrıda bulundu.

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Uyuşturucu kartellerine çağrı: Halka yardım etmeyin

Başkan, suç çetelerine yiyecek paketleri bağışlamalarını durdurmalarını onun yerine bir önceki gün 100 kişinin ölümüyle sonuçlanan şiddete odaklanmalarını söyledi.

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Uyuşturucu kartellerine çağrı: Halka yardım etmeyin

''İşlerini sürdürenler yalnızca Meksikalı karteller değil, onlara ek Latin Amerika'dan organize suçlar, Kolombiya'dan Brezilya'ya uzanan militanlar, Covid-19 salgını boyunca güçlerini göstermeye devam ettiler'' diyor BBC Latin Amerika uzmanı Luis Fajardo.

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Uyuşturucu kartellerine çağrı: Halka yardım etmeyin

7 Nisan günü öğleden sonra Kolombiya ülke çapındaki karantinanın 14. gününü deneyimlerken, geniş çaplı bir cenaze alayı Medellin şehrinin kuzeyindeki Bello'nun çalışan kesimine doğru yol aldı.

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