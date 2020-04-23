Uyuşturucu kartellerine çağrı: Halka yardım etmeyin
Latin Amerika'daki karteller, devletlerin uzanamadıkları bölgelerde halka yardım yaparak hem destek topluyor hem de sadakat bağı oluşturuyor.
Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, Pazartesi günü sıra dışı bir çağrıda bulundu.
Başkan, suç çetelerine yiyecek paketleri bağışlamalarını durdurmalarını onun yerine bir önceki gün 100 kişinin ölümüyle sonuçlanan şiddete odaklanmalarını söyledi.
''İşlerini sürdürenler yalnızca Meksikalı karteller değil, onlara ek Latin Amerika'dan organize suçlar, Kolombiya'dan Brezilya'ya uzanan militanlar, Covid-19 salgını boyunca güçlerini göstermeye devam ettiler'' diyor BBC Latin Amerika uzmanı Luis Fajardo.