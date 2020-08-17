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  3. 17 Ağustos 2020 00:50

Uyuşturucu parası vermeyen annesinin evini yaktı

Adana’da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mashar K., para istediği için tartıştığı annesi Cennet K.’nin evini kundaklayıp kaçtı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, apartmandaki bazı vatandaşlar da dumandan etkilendi. Polis, Mashar K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Uyuşturucu parası vermeyen annesinin evini yaktı

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi’ndeki 4 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mashar K., uyuşturucu parası istemek için birlikte yaşadığı annesi Cennet K.’nin evine geldi.

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Uyuşturucu parası vermeyen annesinin evini yaktı

Annesi Cennet K.'nin para vermeyi reddetmesi üzerine Mashar K.'nin sinirlenerek evi ateşe verip kaçtığı iddia edildi. 

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Uyuşturucu parası vermeyen annesinin evini yaktı

Alevler kısa sürede evi sarınca anne Cennet K.’nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen apartman sakinlerine çevredekiler müdahale etti. 

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Uyuşturucu parası vermeyen annesinin evini yaktı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Cennet K.’nin dairesindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

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