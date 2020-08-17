Uyuşturucu parası vermeyen annesinin evini yaktı

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi’ndeki 4 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mashar K., uyuşturucu parası istemek için birlikte yaşadığı annesi Cennet K.’nin evine geldi.