Uyuşturucu partisine baskın !
İstanbul'da polislerin şüphelendiği 2 şahısın üzerinden 7.5 gram bonzai ele geçirildi.
İstanbul Kartal'da Mobil Park polisleri denetimler sırasında 2 şahsın üstünde 7.5 gram bonzai ele geçirdi. 19 ayrı suçtan kaydı bulunan bir şahıs uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklandı.
Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Polisi ekipleri, 20 Eylül günü kartal'da yapılan denetimler sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Araç içerisinde bulunan E.A 36, E.Ü 28 isimli şahısların üzerinde 7.5 gram bonzai ele geçirdi.
Operasyonu genişleten ekipler, şahısların uyuşturucuyu temin ettikleri 2 adrese de baskın düzenledi.
Adreslerden birine giren polis uyuşturucu partisi ile karşılaştı..
Uyuşturucu satışı yapan D.A 22 ile şaşal olarak tabir edilen pet şişe düzeneğinden uyuşturucu kullanan D.H.B. (29), H.Y. (20) B.H. (21) ve ile H.G isimli yaşı küçük olan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 474,8 gram bonzai ve 2 bin 405 TL para ele geçirdi. Evdeki düzenek ise dikkar çekti.