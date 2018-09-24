Uyuşturucu partisine baskın !

Uyuşturucu satışı yapan D.A 22 ile şaşal olarak tabir edilen pet şişe düzeneğinden uyuşturucu kullanan D.H.B. (29), H.Y. (20) B.H. (21) ve ile H.G isimli yaşı küçük olan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 474,8 gram bonzai ve 2 bin 405 TL para ele geçirdi. Evdeki düzenek ise dikkar çekti.