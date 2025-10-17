  1. Anasayfa
  Uyuşturucu satıcılarının son yöntemi ''pes'' dedirtti: Ölüm tezgahlarını böyle gizlemişler!

Uyuşturucu satıcılarının son yöntemi ''pes'' dedirtti: Ölüm tezgahlarını böyle gizlemişler

Samsun'da çöp konteyneri içerisinde uyuşturucu teslimatı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis 4 kişiyi çöpten teslim alınan 6 bin 937 adet uyuşturucu hapla yakaladı.

Kaynak: İHA
Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda narkotik ekipleri, çöp poşeti süsü verilmiş paketleri tespit ederek film sahnelerini aratmayan bir çalışmaya imza attı. 

Resim: 2

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K.D. (25) isimli şahsın ticari bir araçla gelerek ara sokaktaki çöp kutusuna çöp poşeti görünümündeki paketleri bıraktığını belirledi. 

Resim: 3

Yaklaşık 10 dakika sonra bölgeye gelen S.E.Ç. (21), M.Y.Ç. (25) ve A.K.D. (22) isimli 3 şüphelinin kapüşonlu kıyafetlerle yüzlerini gizleyerek çöp kutusunun yanında bekledikleri, ardından araçlarını yanaştırarak poşetleri çöpten alıp arka koltuğa koydukları tespit edildi.

Resim: 4

Çöp konteynerine çöp poşeti gibi uyuşturucu paketini bırakma anı ve uyuşturucu almaya gelenlerin çöpten poşetleri alma anları saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

