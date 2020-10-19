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  3. 19 Ekim 2020 16:47

Çiçek Taksi dizisi ile tanınmıştı! Uyuşturucudan cezaevine giren Selim Erdoğan tahliye edildi

Çiçek taksi dizisi ile tanınan ve 2017 yılından beri uyuşturucu suçundan cezaevinde olan oyuncu Selim Erdoğan tahliye edildi.

Çiçek Taksi dizisi ile tanınmıştı! Uyuşturucudan cezaevine giren Selim Erdoğan tahliye edildi

3.5 yıldır uyuşturucu yüzünden cezaevinde olan oyuncu Selim Erdoğan, dışarıya çıktıktan sonra yaşadıklarını ilk defa anlattı... Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuşan ünlü oyuncu; "Her şeyim vardı, değerini bilemedim. Allah bana ders vermek istedi" dedi.

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Çiçek Taksi dizisi ile tanınmıştı! Uyuşturucudan cezaevine giren Selim Erdoğan tahliye edildi

Çok zor günler yaşadım. İçeriye girdiğimde kızım bir aylıktı. Onun bebekliğini göremedim. En çok buna üzülüyorum. 2017'de cezaevine girmeden önce her şeyim vardı. Yıldız Kenter, Haldun Dormen gibi ustalar yetiştirdi beni. O kadar iyi eğitim aldım ki onlardan, oyunculuğuma da bunu yansıtmaya çalıştım. Kariyerimde çok iyi bir noktaydım. Şimdi çok daha iyi anlıyorum o zamanlarımın kıymetini.

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Çiçek Taksi dizisi ile tanınmıştı! Uyuşturucudan cezaevine giren Selim Erdoğan tahliye edildi

Her şeyim vardı; param, kariyerim, arkadaşlarım ama ben bunların değerini bilemedim. Sanki gözüme perde indi, kör etti o varlık hali beni ve Allah bana ders vermek istedi. Hepsi elimden kaydı, gitti. Erdal Tosun'un ani ölümü de beni psikolojik olarak etkiledi. Biz çok yakındık onunla.

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Çiçek Taksi dizisi ile tanınmıştı! Uyuşturucudan cezaevine giren Selim Erdoğan tahliye edildi

Hatta son kez evime gelip ziyaret ettiğinde bana "Çok güzel bir yerde yaşıyorsun, kıymetini bil" demişti. Bilemedim. Asla isyan etmedim yaşadıklarıma. Hani derler ya; her şerde bir hayır vardır diye. Benim de bu yaşadıklarımdan ders çıkarmam ve gençlere anlatmam gerekiyormuş diye düşünüyorum.

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