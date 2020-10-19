Çiçek Taksi dizisi ile tanınmıştı! Uyuşturucudan cezaevine giren Selim Erdoğan tahliye edildi
Çiçek taksi dizisi ile tanınan ve 2017 yılından beri uyuşturucu suçundan cezaevinde olan oyuncu Selim Erdoğan tahliye edildi.
3.5 yıldır uyuşturucu yüzünden cezaevinde olan oyuncu Selim Erdoğan, dışarıya çıktıktan sonra yaşadıklarını ilk defa anlattı... Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuşan ünlü oyuncu; "Her şeyim vardı, değerini bilemedim. Allah bana ders vermek istedi" dedi.
Çok zor günler yaşadım. İçeriye girdiğimde kızım bir aylıktı. Onun bebekliğini göremedim. En çok buna üzülüyorum. 2017'de cezaevine girmeden önce her şeyim vardı. Yıldız Kenter, Haldun Dormen gibi ustalar yetiştirdi beni. O kadar iyi eğitim aldım ki onlardan, oyunculuğuma da bunu yansıtmaya çalıştım. Kariyerimde çok iyi bir noktaydım. Şimdi çok daha iyi anlıyorum o zamanlarımın kıymetini.
Her şeyim vardı; param, kariyerim, arkadaşlarım ama ben bunların değerini bilemedim. Sanki gözüme perde indi, kör etti o varlık hali beni ve Allah bana ders vermek istedi. Hepsi elimden kaydı, gitti. Erdal Tosun'un ani ölümü de beni psikolojik olarak etkiledi. Biz çok yakındık onunla.