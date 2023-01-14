Uzaktan çalışanlar artık birer dijital göçebe
Koronavirüs salgını ile birlikte iş hayatına giren ve hızla yayılarak artık hayat akışının bir normali haline gelen uzaktan çalışma dönemi milyonlarca "dijital göçebe" yarattı.
Uzaktan çalışma artık sınırları aştı. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, dijital göçebelerin kendi topraklarında yasal olarak yaşamalarına ve çalışmalarına izin vermenin faydalarını kabul etmeye başladılar.
1 / 21
Cumhuriyet gazetesinden Şehriban Kıraç'ın haberine göre CovId-19 ile çalışma dünyasında kökten değiştirdi. Uzaktan çalışma artık sınırları aştı.
2 / 21
Bir yandan çalışırken bir yandan tüm dünyayı gezmek, yeni neslin yaşam anlayışı haline geliyor.
3 / 21
Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, dijital göçebelerin kendi topraklarında yasal olarak yaşamalarına ve çalışmalarına izin veriyor.
4 / 21