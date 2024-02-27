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Uzaktan çalışanlara kötü haber; bu yüzden az kazanıyorsunuz

Pandemi döneminde hızla yayılan uzaktan çalışma modelinin çalışanların gelirlerini olumsuz etkilediği ortaya çıktı.

Uzaktan çalışanlara kötü haber; bu yüzden az kazanıyorsunuz - Resim: 1

Ladders adlı kariyer sitesine göre, yüksek ücretliler için uzaktan çalışma fırsatları 2022'nin son çeyreğinden bu yana düştü.

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Uzaktan çalışanlara kötü haber; bu yüzden az kazanıyorsunuz - Resim: 2

Pandemi döneminden beri devam eden uzaktan çalışma & hibrit ile zengin olunmadığı ortaya çıktı. 

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Uzaktan çalışanlara kötü haber; bu yüzden az kazanıyorsunuz - Resim: 3

Kuzey Amerika'da profesyoneller için işle alakalı araştırmalar yapan Ladders, son dönemde en az 200 bin dolar ücret ödenen işler 2022'nin sonunda 10'da 3 iken (10 işte 3 iş ilanı), Aralık ayında 10'da 1'e düştü.

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Uzaktan çalışanlara kötü haber; bu yüzden az kazanıyorsunuz - Resim: 4

Bloomberg'in haberine göre, bunun yanında hibrit iş ilanlarının da azaldığı görülüyor. 2023'ün başında yüzde 16'lara varan hibrit çalışma düzeni, yüzde 3'e kadar geriledi. Bu azalma teknoloji sektörlerinde de aynı durumu gösterdi.

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