Uzaktan çalışanlara kötü haber; bu yüzden az kazanıyorsunuz
Pandemi döneminde hızla yayılan uzaktan çalışma modelinin çalışanların gelirlerini olumsuz etkilediği ortaya çıktı.
Ladders adlı kariyer sitesine göre, yüksek ücretliler için uzaktan çalışma fırsatları 2022'nin son çeyreğinden bu yana düştü.
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Pandemi döneminden beri devam eden uzaktan çalışma & hibrit ile zengin olunmadığı ortaya çıktı.
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Kuzey Amerika'da profesyoneller için işle alakalı araştırmalar yapan Ladders, son dönemde en az 200 bin dolar ücret ödenen işler 2022'nin sonunda 10'da 3 iken (10 işte 3 iş ilanı), Aralık ayında 10'da 1'e düştü.
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Bloomberg'in haberine göre, bunun yanında hibrit iş ilanlarının da azaldığı görülüyor. 2023'ün başında yüzde 16'lara varan hibrit çalışma düzeni, yüzde 3'e kadar geriledi. Bu azalma teknoloji sektörlerinde de aynı durumu gösterdi.
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