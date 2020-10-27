Üzerinde 7 bin 901 pırlanta var! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Hindistan’da bir kuyumcu, üzerinde tam 7 bin 801 pırlanta bulunan altın yüzükle Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.
Hindistan’da yaşayan bir kuyumcu Kotti Srikanth, yaklaşık 1 yıl boyunca üzerinde çalıştığı altın yüzükle adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırdı.
Srikanth’ın yüzüğü yapmaya 2018 Eylül’de yapmaya başladığı ve 2019 Ağustos’ta bitirdiği ifade edildi.
Altın yüzük, 6 farklı katmandan oluşuyor ve bu katmanlar Himalayalar’da yetişen bir çiçeği resmediyor.