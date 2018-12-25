SON DAKİKA
POLİSLER HASTANEDE DOKTOR VE HASTALARI REHİN ALDI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 25 Aralık 2018 17:53

Üzerine reklam tabelası düştü !

İstanbul'da 81 yaşındaki Mustafa Yılmaz'ın üzerine kilolarca ağırlıkta olan reklam panosu düştü.

Üzerine reklam tabelası düştü !

1/ 9
Üzerine reklam tabelası düştü !

İstanbul Fatih'te kaldırım üzerinde oturan 81 yaşındaki Mustafa Yılmaz’ın üzerine kilolarca ağırlıkta reklam panosu düştü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

2/ 9
Üzerine reklam tabelası düştü !

Olay dün öğle saatlerinde Sururi Mahallesi, Hoca Hanı Sokak üzerinde bulunan bir iş hanının önünde meydana geldi. Eşine ilaç almak için evden çıkan 81 yaşındaki Mustafa Yılmaz, yolda yürürken yorulup dinlenmek için bir iş hanının önündeki kaldırıma oturdu. O sırada 2. katta bulunan kilolarca ağırlıktaki reklam panosu yaşlı adamın üstüne düştü.

3/ 9
Üzerine reklam tabelası düştü !

Düşmenin etkisiyle yere yığılan yaşlı adamın yardımına olayı gören çevre esnafı koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri omzundan yaralanan Mustafa Yılmaz’ı, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Mustafa Yılmaz’ın omzunda kırık olduğu öğrenildi.

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM