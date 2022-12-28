Uzman çavuştan eşine şiddet! Polise yakalandı, rehin aldı

Adana’da, boşanma aşamasındaki eşi F.D. (29) ile 2 yaşındaki kızı ve eşinin akrabasını rehin alan uzman çavuş C.D. (30) tutuklandı. Çocuklarını görme bahanesiyle gelen C.D.'ın, eşini "Polise bir şey söylemeyeceksin" diye tehdit edip, ekiplerin müdahalesi sonrası rehin aldığı ortaya çıktı.