Uzman çavuştan eşine şiddet! Polise yakalandı, rehin aldı
Adana'da 29 yaşındaki boşanma aşamasındaki eşi ile 2 yaşındaki kızı ve eşinin akrabasını rehin alan uzman çavuş C.D.'nin eşini "Polise bir şey söylemeyeceksin" diye tehdit edip, ekiplerin müdahalesi sonrası rehin aldığı ortaya çıktı.
Adana’da, boşanma aşamasındaki eşi F.D. (29) ile 2 yaşındaki kızı ve eşinin akrabasını rehin alan uzman çavuş C.D. (30) tutuklandı. Çocuklarını görme bahanesiyle gelen C.D.'ın, eşini "Polise bir şey söylemeyeceksin" diye tehdit edip, ekiplerin müdahalesi sonrası rehin aldığı ortaya çıktı.
Olay, 24 Aralık günü saat 15.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda meydana geldi. Tokat'ta görevli uzman çavuş C.D., boşanma aşamasındaki eşi F.D., 2 yaşındaki kızı ve eşinin akrabasını tabancayla rehin aldı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Müzakereci polisin uzun süre ikna etmeye çalıştığı C.D., rehineleri bırakıp kaçtı.
Elindeki tabancayla bulvardaki bebek giyim mağazasına giren F.D, müşteri ve çalışanları da tehdit etti. Polis ekiplerinin mağazanın etrafını sardığını gören F.D, silahı başına dayayıp dükkandan kaçmaya çalıştı. Polis, etkisiz hale getirdiği Duman'ı gözaltına aldı.