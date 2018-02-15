Uzman erbaşlar yemin etti
Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 144 uzman erbaş için yemin töreni düzenlendi.
Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında 36. dönem 144 uzman erbaş için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.
Programda, tümen sancağının tanıtılmasının ardından ant içme törenine geçildi. Çanakkale, Kurtuluş ve Kore savaşları ile Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan üniformaları giyen temsili birer askerin de katıldığı törende askerler, silahlar ve Türk bayraklarının bulunduğu masaların etrafında sıralandı. Askerler, daha sonra Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin etti.