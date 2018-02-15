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  3. 15 Şubat 2018 13:51

Uzman erbaşlar yemin etti

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 144 uzman erbaş için yemin töreni düzenlendi.

Uzman erbaşlar yemin etti

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında 36. dönem 144 uzman erbaş için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

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Uzman erbaşlar yemin etti

Programda, tümen sancağının tanıtılmasının ardından ant içme törenine geçildi. Çanakkale, Kurtuluş ve Kore savaşları ile Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan üniformaları giyen temsili birer askerin de katıldığı törende askerler, silahlar ve Türk bayraklarının bulunduğu masaların etrafında sıralandı. Askerler, daha sonra Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin etti.

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Uzman erbaşlar yemin etti

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Uzman erbaşlar yemin etti

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