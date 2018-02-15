Uzman erbaşlar yemin etti

Programda, tümen sancağının tanıtılmasının ardından ant içme törenine geçildi. Çanakkale, Kurtuluş ve Kore savaşları ile Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan üniformaları giyen temsili birer askerin de katıldığı törende askerler, silahlar ve Türk bayraklarının bulunduğu masaların etrafında sıralandı. Askerler, daha sonra Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin etti.