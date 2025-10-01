Uzman isim açıkladı: 6.1 ve 5.4'lük depremler ölü fayları harekete geçirdi

'DEPREM FIRTINASI BİRKAÇ AY SÜRECEK'

Prof. Dr. Sözbilir, "Simav Fay Zonu üzerinde irili ufaklı birçok fay bulunuyor. Bunların önemli bir kısmı bizim jeolojik anlamda ölü fay dediğimiz faylar. Bu son yaşanan depremlerle birlikte, bu ölü faylar aktif oldu. Gerçekleşen deprem aktivitesine katıldı. Onlar da şu an deprem üretiyorlar. 2011'de, Naşa'nın kuzeydoğusunda 5.9 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Can ve mal kaybı yaşanmıştı. 2011'deki depremin, 28 Eylül 2025'teki Simav depremini tetiklediğini düşünebiliriz. Stresin kuzeybatıya doğru aktarıldığı bir mekanizma var. 1970 yılına dönersek doğudan batıya doğru bir enerji iletiliyor. Sındırgı ve Simav depremi arasındaki bölgede, belli ölçeklerde stres birikiyor. Bunlar da deprem üretmeye başlayacaktır. Büyük deprem üretme potansiyelleri yüksek değil. Ayrıca Sındırgı ve Simav'da ana şoktan sonra deprem fırtınası yaşanıyor. Birkaç ay sürebilecek 4 ila 4.5 büyüklüğünde deprem fırtınası devam edebilir" diye konuştu.